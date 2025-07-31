GRAVE INCIDENTE A PATERNÒ IN VIA EMANUELE BELLIA: COINVOLTI AUTO E SCOOTER, FERITO UN MOTOCICLISTA

Paternò – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 31 luglio 2025, intorno alle ore 12:30, nella centralissima via Emanuele Bellia, in prossimità dell’interse...

Paternò – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 31 luglio 2025, intorno alle ore 12:30, nella centralissima via Emanuele Bellia, in prossimità dell’intersezione con via degli Studi.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, intervenuta prontamente sul posto, si sono scontrati un’automobile Opel Corsa e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è rovinato violentemente a terra riportando ferite agli arti inferiori.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito sul luogo dell’incidente prima di trasferirlo al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al momento non si conoscono le sue condizioni né la prognosi.

La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Nel frattempo, si sono registrati rallentamenti e disagi al traffico nel tratto interessato.