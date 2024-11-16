Paternò, 16 novembre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi al Corso.L’incidente ha coinvolto due autovetture, una Fiat sedici e una Renault Twingo, che si sono scon...

Paternò, 16 novembre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi al Corso.

L’incidente ha coinvolto due autovetture, una Fiat sedici e una Renault Twingo, che si sono scontrate violentemente.

L’impatto, avvenuto poco dopo le ore 15:00, ha causato danni ingenti ai veicoli e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul luogo del sinistro sono giunte le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Due persone sono rimaste coinvolte nello scontro e, dopo essere state stabilizzate sul posto, sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Le loro condizioni non sono al momento note.

Il traffico lungo il Corso Italia è attualmente paralizzato, con lunghe code che interessano l’intera area.

Le autorità locali sono al lavoro per ripristinare la viabilità e per eseguire i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno nel corso della giornata.

GRAVE INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO AL CORSO ITALIA, FERITI