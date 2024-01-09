GRAVE INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA: 22ENNE MUORE IN SCOOTER

Ancora sangue a causa dell'ennesimo incidente stradale nel nostro comprensorio. Il sinistro si è verificato intorno alle 23:30 di ieri sera sulla Strada Cavaliere Bosco a Santa Maria di Licodia.Ad imp...

Il sinistro si è verificato intorno alle 23:30 di ieri sera sulla Strada Cavaliere Bosco a Santa Maria di Licodia.

Ad impattare violentemente contro l'asfalto un giovane 22enne che viaggiava a bordo di uno scooter.

Il ragazzo, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo a due ruote finendo poi la propria corsa contro un muro.

Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi e, nonostante i soccorsi tempestivi del 118, è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Al momento, l'ipotesi più accreditata è quella di un incidente autonomo, ma non si escludono altre piste.

