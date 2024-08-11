GRAVE INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA, ELISOCCORSO SUL POSTO

Santa Maria di Licodia, 11 agosto 2024 - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla SP4, Vittorio Emanuele ad angolo con viale Strasburgo all'ingresso della città.Il sini...

Santa Maria di Licodia, 11 agosto 2024 - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla SP4, Vittorio Emanuele ad angolo con viale Strasburgo all'ingresso della città.

Il sinistro ha coinvolto secondo le primissime informazioni uno scooter e un'auto, con un impatto violentissimo che ha visto il ragazzo a bordo dello scooter riportare le conseguenze più gravi.

Subito dopo l'incidente, le condizioni del giovane sono apparse gravi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure e stabilizzato il ragazzo, che presentava ferite molto gravi.

Data la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, fatto arrivare da Catania.

Il giovane è stato quindi trasportato al campo sportivo di Santa Maria di Licodia, dove è atterrato l'elisoccorso e dopo esser stati stabilizzato è ripartito alla volta dell’ospedale San Marco di Catania.

Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.