GRAVE INCIDENTE A TRE FONTANE, VVF ED ELISOCCORSO SUL POSTO

FLASH

Gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 10.30 di oggi 30 Giugno 2022 sulla sp 58 in contrada tre Fontane.

Secondo le prime informazioni si tratterrebbe di uno scontro frontale che ha coinvolto una Fiat Punto ed una Fiat 500

Dopo il violento urto, il conducente della 500 , è rimasto incastrato tra le lamiere, sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, allertati da alcuni passati, che hanno lavorato con cesoie e divaricatore per liberare il malcapitato dal veicolo ed in seguito affidato al 118, i pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro.

Il 70enne, cosciente, avrebbe riportato una serie di traumi ed è stato trasportato in ambulanza per poi essere trasferito a bordo dell'elisoccorso, he è atterrato nel campo attiguo al luogo del sinistro., per raggiungere l'ospedale Cannizzaro di Catania per tutte le cure necessarie.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco e l'ambulanza sono presenti i Carabinieri della locale stazione per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Al momento il traffico è bloccato in entrambe le direzione per consentire le operazioni in totale sicurezza.