GRAVE INCIDENTE A TREMESTIERI ETNEO: SCONTRO FRONTALE IN VIA ETNEA, FERITI I DUE CONDUCENTI

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 13 novembre 2024, a Tremestieri Etneo. Lo scontro, avvenuto in via Etnea, ha coinvolto frontalmente due automobili, una Skoda e una Ford Fusion, per cause che restano ancora da accertare.

L’impatto, talmente violento da attivare gli airbag di entrambi i veicoli, ha causato il ferimento dei due conducenti.

I soccorritori, intervenuti prontamente sul posto, hanno prestato le prime cure ai giovani feriti, prima di trasferirli in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti. Al momento, le loro condizioni di salute restano riservate, e non è stata ancora comunicata una prognosi definitiva.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale, impegnata nei rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Saranno infatti le indagini degli inquirenti a fare luce sulle cause e le eventuali responsabilità legate al sinistro.