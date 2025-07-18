GRAVE INCIDENTE A TREMESTIERI ETNEO: SCONTRO TRA MOTO E AUTO IN PIAZZA DANTE, TRE FERITI

Serata di paura oggi, 18 luglio 2025, nella centralissima Piazza Dante a Tremestieri Etneo, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e una moto TMax.Lo scontro,...

Serata di paura oggi, 18 luglio 2025, nella centralissima Piazza Dante a Tremestieri Etneo, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e una moto TMax.

Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, è stato estremamente violento, tanto che la motocicletta è stata completamente distrutta, come si evince dalle immagini provenienti dal luogo dell’impatto.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica.

Non è ancora chiaro se uno dei mezzi abbia invaso la corsia opposta o se l’impatto sia avvenuto in fase di manovra, ma ciò che è certo è che le conseguenze sono state gravi.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre feriti: i due occupanti dell’autovettura e il centauro.

Tutti e tre sono stati poi trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate, ma fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Il traffico nella zona è attualmente bloccato per permettere ai soccorritori e alle forze dell’ordine di operare in piena sicurezza.

Presenti sul posto i Carabinieri, incaricati dei rilievi e delle indagini per stabilire eventuali responsabilità.

L'intera area è stata transennata per facilitare le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione dell’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti non appena emergeranno nuovi dettagli.