Un gravissimo incidente stradale si e verificato intorno le ore 13 in via Rinauto, nella zona industriale di Piano Tavola.

Ad essere coinvolte due autovetture, una Lancia Ypsilon ed una Fiat Panda.

Le due macchine, per cause in via di accertamento, si sono violentemente scontrate, e la Fiat Panda a causa del violento impatto è rimasta in bilico in un piccolo dirupo.

Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuoco per estrarre la conducente della Panda dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo interessato.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che l ha trasportata, in condizioni gravi,la ragazza all'ospedale Cannizzaro di Catania

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico e intervenuta la polizia locale.

GRAVE INCIDENTE ALLA ZONA INDUSTRIALE DI PIANO TAVOLA, FERITA RAGAZZA

IN AGGIORNAMENTO