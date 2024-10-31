GRAVE INCIDENTE IERI MATTINA SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: MUORE 40ENNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, PASSEGGERA IN GRAVI CONDIZIONI

Ieri mattina , intorno alle 10:30, un tragico incidente stradale si è verificato lungo la tangenziale di Catania nel tratto tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina, in direzione Misterbian...

Lo scontro ha coinvolto un furgone e una moto, su cui viaggiavano due persone, provocando la morte del motociclista e gravi ferite alla passeggera.

La vittima è stata identificata come Victor Roy Riolo, 40 anni, residente a San Giovanni La Punta. Riolo, alla guida della moto, è deceduto sul posto nonostante il pronto intervento dei sanitari. La passeggera, una donna di 40 anni identificata come M. B., anch’ella di San Giovanni La Punta, ha riportato lesioni gravi ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi di Catania.

Entrambi indossavano il casco al momento dell’impatto.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, che hanno avviato le indagini per comprendere le cause esatte dello scontro. La scena è stata presidiata dalle forze dell’ordine per permettere il soccorso e svolgere le verifiche necessarie.

L’incidente ha causato significativi rallentamenti al traffico sulla tangenziale, con lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Sui social, tanti amici e conoscenti di Riolo hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio. Tra questi, le parole commoventi di Manuel: "Non ci posso credere… assurdo… ma perché la vita ci fa questo…. Arrivederci amico mio, porterò nel cuore tutti i momenti in cui ci siamo divertiti insieme da ragazzini