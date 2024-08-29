GRAVE INCIDENTE IERI SERA A BRONTE: SCONTRO TRA TRE VEICOLI, SEI FERITI

È di sei feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Strada Statale 284, in territorio di Bronte.I dettagli del sinistro restano ancora sconosciuti, ma è certo che nell...

È di sei feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Strada Statale 284, in territorio di Bronte.

I dettagli del sinistro restano ancora sconosciuti, ma è certo che nell’incidente siano stati coinvolti tre mezzi: un furgone e due automobili, una Fiat 500 Abarth e una Fiat Panda. La Fiat 500 Abarth è finita contro il guardrail laterale, mentre la Panda si è scontrata con il mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i feriti e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.

Le operazioni di soccorso sono state complesse, data la gravità dell’incidente.

Le sei persone ferite sono state trasferite in tre ospedali diversi: due sono state portate al San Marco di Catania, due all'ospedale di Biancavilla e due al nosocomio di Bronte.

Al momento, non si conoscono le prognosi.

Le Forze dell’Ordine hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti a causa del sinistro.