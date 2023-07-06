GRAVE INCIDENTE IERI SERA A SCHETTINO NELLA VECCHIA SS121, DUE FERITI
Bilancio di due persone rimaste ferite , i conducenti delle due autovetture che per cause non ancora note si sono violentemente scontrate , ieri sera 05 Luglio 2023 sulla vecchia ss121 a Schettino in...
Bilancio di due persone rimaste ferite , i conducenti delle due autovetture che per cause non ancora note si sono violentemente scontrate , ieri sera 05 Luglio 2023 sulla vecchia ss121 a Schettino in territorio di Santa Maria di Licodia.
Per il conducente dell'Audi si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento di Paternò, che hanno estratto l'uomo dalle lamiere per poi essere affidato alle cure del personale del 118 immediatamente intervenuto sul luogo del sinistro per poi essere trasferito all'ospedale a Catania per gli accertamenti del caso.
Per lui, serie ferite, mentre avrebbe riportato ferite meno importanti il conducente della Golf.
Un incidente stradale si è verificato questa sera 5 luglio 2023 intorno alle ore 22.45 sulla vecchia SS121 in territorio di Santa Maria di Licodia.
Ad essere coinvolte due autovetture, una Volkswagen Golf ed una Audi A5 che per cause in via di accertamento si sono scontrate tra loro.
Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il malcapitato rimasto incastrato tra le lamiere ed essere affidato ai soccorritori per le prime cure del caso e per mettere in sicurezza le vetture.
Feriti entrambi i conducenti dei due mezzi che sono stati trasferiti all’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.
L’impatto è stato violento, tanto da far scoppiare gli airbag nei due veicoli.
Sul posto oltre I Vigili del fuoco del locale distaccamento, pure due ambulanze del 118 ed i Carabinieri per I dovuti rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica.
Per tutti i rilievi del sinistro sono presenti I carabinieri della locale stazione.
Il tratto interessato attualmente è chiuso al traffico entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.