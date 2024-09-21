GRAVE INCIDENTE IERI SERA SULLA PROVINCIALE PATERNÒ-RAGALNA: GRAVE UN 46ENNE
Grave incidente sulla SP57: 46enne in gravi condizioniIeri sera, 20 settembre 2024, intorno alle 20:15, un grave incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 57, conosciuta come "strada vecch...
Grave incidente sulla SP57: 46enne in gravi condizioni
Ieri sera, 20 settembre 2024, intorno alle 20:15, un grave incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 57, conosciuta come "strada vecchia", che collega Paternò a Ragalna in territorio di Belpasso..
A essere coinvolto un mezzo a due ruote, uno Scarabeo 125, il cui conducente, un uomo di 46 anni, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.
Il motociclista è caduto rovinosamente a terra, riportando gravi ferite.
Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare le prime cure, dopodiché l'uomo è stato trasferito in condizioni critiche all'ospedale San Marco di Catania.
Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area.
La SP57 è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per circa due ore, per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare la sicurezza sulla strada.
Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte dell'incidente..