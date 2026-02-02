Grave incidente in centro a Paternò: auto si ribalta in via Vittorio Emanuele, due donne in ospedale

Paura nella serata di oggi 02 Febbraio 2026, intorno alle ore 22.30, nella centralissima via Vittorio Emanuele, a Paternò, dove si è verificato un grave incidente stradale.Per cause ancora in corso di...

Paura nella serata di oggi 02 Febbraio 2026, intorno alle ore 22.30, nella centralissima via Vittorio Emanuele, a Paternò, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Nissan Juke, con a bordo due donne, si è improvvisamente ribaltata al centro della carreggiata dopo aver impattato violentemente contro due auto parcheggiate lungo la strada.

L’urto ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti, scesi in strada subito dopo il forte boato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: le due occupanti del veicolo sono state soccorsi e stabilizzate sul posto, quindi trasferite all’ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non si conoscono le loro condizioni, ma secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi ferite

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Al momento in cui scriviamo, la strada risulta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione del veicolo incidentato.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili ulteriori dettagli ufficiali.