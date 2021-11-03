GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNO', SOCCORSI SUL POSTO
AGGIORNAMENTOAd essere coinvolti due autovetture, che per cause al vaglio dell'autorità sono venuti in contatto.Tre i feriti , che non avrebbero riportato fortunatamente gravi feriti , che sono stati...
AGGIORNAMENTO
Ad essere coinvolti due autovetture, che per cause al vaglio dell'autorità sono venuti in contatto.
Tre i feriti , che non avrebbero riportato fortunatamente gravi feriti , che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale per le cure del caso.
Sul posto oltre le ambulanze, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e ripristino dei mezzi in sicurezza ed i Carabinieri per tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica.
Forti ripercussioni sul traffico, con coda che direzione Paternò inizia un paio di centinaia di metri prima dallo svincolo Palazzolo.
FLASH
Grave incidente stradale intorno alle ore 19.10 di oggi, 03 Novembre 2021, sulla ss284 nei pressi dello svincolo di Paternò.
Notizie ancora frammentarie, secondo le prime info sarebbero coinvolti due autoveicoli, una Audi ed una Bmw
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che al momento sono sul posto per le operazioni di soccorso, due ambulanze per prestare le prime cure alle persone ed i Carabinieri della Compagnia di Paternò
Al momento non si conosco le loro condizioni.
Il traffico è al momento bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di sicurezza
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO