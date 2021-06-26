GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DI "CURRONE"
FLASH
Grave incidente stradale è accaduto intorno alle ore 22.30 di oggi 26 giugno 2021, sulla SP 57, strada che collega Paternò a Ragalna, nei pressi dell incrocio "Currone".
Per cause non ancora note sì è verificato un violento impatto, che ha coinvolto due autovetture, una Lancia Y Ed una Fiat Stilo.
Sul posto un ambulanza dove i sanitari del 118 hanno prestato soccorso ad una donna ferita e trasportata in ospedale di Paternò per le cure del caso.
Secondo le informazioni in nostro possesso non avrebbe riportato ferite gravi, all'interno di una delle autovetture vi erano bambini, per fortuna nessuna grave conseguenza per loro.
Per tutti gli accertamenti del sinistro ed i rilievi sono presenti i carabinieri di Paternò e di Ragalna.
Al momento il tratto interessato dal sinistro è chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica.
NOTIZIA AGGIORNAMENTO