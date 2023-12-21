GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI SVINCOLO PATERNÒ, MORTA UNA DONNA

Oggi, intorno alle 14.10, sulla SS284 in direzione Catania, si è verificato uno scontro frontale che ha causato la perdita della vita della signora Pisana Musumeci, 61 anni, residente a Santa Maria di...

Oggi, intorno alle 14.10, sulla SS284 in direzione Catania, si è verificato uno scontro frontale che ha causato la perdita della vita della signora Pisana Musumeci, 61 anni, residente a Santa Maria di Licodia. La donna, alla guida di una Nissan Micra bianca, è entrata in collisione con una Bmw X3 proveniente dalla direzione opposta.

La signora Musumeci è deceduta sul colpo, mentre sua nipote, una 19enne, è stata gravemente ferita e trasferita d'urgenza al Cannizzaro di Catania con l'eliambulanza. Le prime indagini suggeriscono che la Micra abbia perso il controllo, colpendo prima il guardrail e poi la Bmw in una collisione frontale. Gli occupanti della Micra sono stati sbalzati fuori dall'auto.

Il conducente della Bmw, un infermiere, ha prestato soccorso alla vittima prima di essere trasportato al Pronto Soccorso per ferite non gravi. La SS284 è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla Polizia Municipale di Paternò di effettuare i rilievi, con il supporto del personale dell'Anas nella gestione del traffico durante l'operazione di soccorso.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30

Arriva tragico aggiornamento in merito all'incidente avvenuto poco fa sulla SS 284 nei pressi dello svincolo per Ragalna.

Infatti è certo che uno dei feriti coinvolti, precisamente una donna di 62 anni di Santa Maria di Licodia è deceduta.

Ferito un altra persona che dopo le cure del caso è stato trasportato con l'elicottero del 118 al Cannizzaro di Catania.

Ad essere coinvolti due autovetture, una Bmw ed una micra

Non si conosce ancora la dinamica al vaglio da parte dell'autorità e le sue generalità.

Ancora problemi, invece, per la circolazione, con superstrada chiusa ed il traffico deviato su strade secondarie.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00

Sul posto due ambulanze del 118 per prestare le cure alle persone coinvolte nel sinistro, vista la gravità delle ferite riportate da una persona si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterato in questi minuti nella carreggiata , non note, al momento, la gravità delle ferite riportate.

Pochi minuti fa, un incidente si è verificato sulla Superstrada 284 nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania.

Le informazioni attualmente disponibili sono limitate, ma sembra che un veicolo, per cause al momento non note, abbia impattato violentemente contro il guard rail, subendo danni significativi.

Al momento, non si dispone di dettagli specifici sulle cause dell'incidente.

Sul posto due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro.

Nonostante la fortunata assenza di gravi conseguenze per la salute delle persone coinvolte, l'incidente sta avendo un impatto significativo sul traffico. Forti rallentamenti sono stati segnalati lungo la Superstrada 284, con ripercussioni sulla viabilità nella zona circostante.

Al momento, le autorità stanno lavorando per sgomberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.