GRAVE INCIDENTE NEL BIVIO JANNARELLO
A cura di Redazione
01 maggio 2023 21:48
#FLASH
Incidente stradale nella serata di oggi, 01 Maggio 2023 nei pressi del bivio Jannarello in territorio di Paternò.
Pochi i dettagli al momento.
Sul posto sul posto stanno operando i soccorsi.
Nel tratto interessato si stanno registrando rallentamenti al traffico.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO