Grave incidente nella circonvallazione di Avola: trasportato in elisoccorso a Catania, un ferito è in condizioni gravi

AVOLA – Momenti di paura oggi lungo la circonvallazione di Avola, dove un violento incidente si è verificato all’interno del sottopassaggio cittadino. Due automobili si sono scontrate quasi frontalmente, in circostanze ancora da chiarire, dando luogo a un impatto di estrema violenza.

Una delle vetture, completamente accartocciata, è finita contro una delle pareti laterali del sottopasso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

I due conducenti sono rimasti feriti: per uno di loro, le condizioni sono apparse subito gravissime e si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’altro automobilista, invece, è stato trasportato in ambulanza al più vicino presidio ospedaliero.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, il sottopassaggio è stato temporaneamente chiuso al traffico. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.