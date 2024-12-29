GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE A PALAGONIA: AUTO SI RIBALTA, 32ENNE IN CODICE ROSSO

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in via Palermo, a Palagonia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli enti competenti, un veicolo è finito fuori controllo, capo...

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in via Palermo, a Palagonia.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli enti competenti, un veicolo è finito fuori controllo, capovolgendosi e terminando la sua corsa ai margini della carreggiata dopo aver oltrepassato il guardrail.

Il conducente dell'auto, un uomo di 32 anni, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo per circa 10 metri.

Soccorso in condizioni gravi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania con ferite su tutto il corpo.

A bordo del veicolo era presente anche un secondo passeggero, un minore, che ha riportato ferite lievi ed è stato condotto al pronto soccorso di Militello.

Nonostante l’orario, il traffico ha subito leggeri rallentamenti a causa dell’incidente e delle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.