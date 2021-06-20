GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE A SCALILLI SULLA SS284, TRE AUTO COINVOLTE, UNA SI RIBALTA

FLASHDue gravi incidenti si sono verificati questa notte, 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, ad es...

FLASH

Due gravi incidenti si sono verificati questa notte, 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.

Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, ad essere coinvolti tre autoveicoli tra cui una si è ribaltato su un fianco. Dinamica al momento non nota.

Per soccorrere le persone rimaste ferite è stato necessario l'intervento di due ambulanze, che sono giunte sul luogo della segnalazione e dei vigili del fuoco , che hanno lavorato sul posto per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l'area e riaprirla al traffico dei veicoli.

I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove i medici li hanno sottoposti alle cure del caso, ma nessuno di loro, nonostante la dinamica dell'incidente, secondo le informazioni in nostro possesso è grave né rischia la vita

Ad intervenire pure i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Il tratto è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso e dei rilievi.

Un altro incidente si è verificato a Biancavilla in Via della Montagna nei pressi del cimitero comunale, qui a scontrarsi per cause al vaglio dei Carabinieri di Paternò che stanno eseguendo i rilievi e stabilire l'esatta dinamica si è verificato un violento scontro tra due autovetture.

Soccorsi e trasportati in ospedale tre persone, fortunatamente anche in questo sinistro, secondo le prime info in modo non grave, e i Vigili del Fuoco per le operazioni della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.