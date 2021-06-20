95047

GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE A SCALILLI SULLA SS284, TRE AUTO COINVOLTE, UNA SI RIBALTA

FLASHDue gravi incidenti si sono verificati questa notte, 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, ad es...

A cura di Redazione Redazione
20 giugno 2021 03:51
GRAVE INCIDENTE NELLA NOTTE A SCALILLI SULLA SS284, TRE AUTO COINVOLTE, UNA SI RIBALTA -
Cronaca
Condividi

FLASH

Due gravi incidenti si sono verificati questa notte, 20 giugno 2021 nel nostro comprensorio.

Il primo si è verificato sulla ss284 nei pressi dello svincolo Scalilli in territorio di Paternò, ad essere coinvolti tre autoveicoli tra cui una si è ribaltato su un fianco. Dinamica al momento non nota.

Per soccorrere le persone rimaste ferite è stato necessario l'intervento di due ambulanze, che sono giunte sul luogo della segnalazione e dei vigili del fuoco , che hanno lavorato sul posto per le operazioni di soccorso e  mettere in sicurezza l'area e riaprirla al traffico dei veicoli.

I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove i medici li hanno sottoposti alle cure del caso, ma nessuno di loro, nonostante la dinamica dell'incidente, secondo le informazioni in nostro possesso  è grave né rischia la vita

Ad intervenire pure  i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Il tratto è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso e dei rilievi.

Un altro incidente si è verificato a Biancavilla in Via della Montagna nei pressi del cimitero comunale, qui a scontrarsi per cause al vaglio dei Carabinieri di Paternò che stanno eseguendo i rilievi e stabilire l'esatta dinamica si è verificato un violento scontro tra due autovetture.

Soccorsi e trasportati in ospedale tre persone, fortunatamente anche in questo sinistro, secondo le prime info in modo non grave, e i Vigili del Fuoco per le operazioni della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047