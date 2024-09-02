GRAVE INCIDENTE QUESTA MATTINA SULLA A18 TRA GIARRE E ACIREALE: TRE FERITI, GRAVE UNA RAGAZZA
I vigili del fuoco del distaccamento di Riposto sono intervenuti alle prime ore del mattino, poco dopo le 4.30, per un grave incidente stradale tra due autovetture verificatosi sull'autostrada A18 al km 64,8, nel tratto tra Giarre ed Acireale, in direzione Catania.
Coinvolte nell'incidente una Mercedes ed una Fiat 500 con a bordo rispettivamente un uomo nella prima vettura e due ragazze nella seconda.
I vigili del fuoco hanno provveduto, insieme al personale sanitario del 118, intervenuto con tre ambulanze, ad estrarre l'uomo dalla Mercedes, che è stato successivamente trasportato al Policlinico di Catania. Le ragazze si trovavano già fuori dalla propria vettura.
Una è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale Garibaldi Nesima di Catania e, l'altra, in condizioni meno gravi, all'ospedale di Acireale . Sul posto presente personale della polizia stradale per i rilievi.