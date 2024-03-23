GRAVE INCIDENTE QUESTA MATTINA SULLA SS 121: GRAVAMENTE FERITO 38ENNE DI BELPASSO

Nella mattinata di oggi, 23 Marzo 2024, un grave incidente ha scosso la SS 121 da Catania a Paternò, precisamente nel tratto tra gli svincoli di Palazzolo e Paternò.Un motociclista a bordo di una Kawa...

Nella mattinata di oggi, 23 Marzo 2024, un grave incidente ha scosso la SS 121 da Catania a Paternò, precisamente nel tratto tra gli svincoli di Palazzolo e Paternò.

Un motociclista a bordo di una Kawasaki, coinvolto in circostanze ancora in fase di indagini, ha subito un violento impatto contro il guard rail dopo essere stato sbalzato dalla propria moto.

La motocicletta, priva di controllo, ha continuato a scivolare sull'asfalto per una lunga distanza.

Al momento, non ci sono segnalazioni di altri veicoli coinvolti, ma le indagini sono ancora in corso per comprendere appieno la dinamica dell'accaduto.

Immediatamente dopo l'incidente, sul luogo sono intervenute due ambulanze del servizio 118 e una pattuglia dei carabinieri. Il personale medico del 118 ha prontamente prestato le prime cure al motociclista ferito.

Il ferito, un uomo di 38 anni originario di Belpasso, ha riportato serie ferite ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Nel frattempo, i carabinieri hanno gestito il traffico nella zona e hanno chiuso il tratto di strada coinvolto nell'incidente, con deviazione allo svincolo di Palazzolo, effettuando tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.