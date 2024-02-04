GRAVE INCIDENTE STRADALE A SANTA MARIA DI LICODIA: CICLISTA COLPITO DA UN'AUTO, TRASPORTATO D'URGENZA IN OSPEDALE

Questa mattina, sulla SP 4/II a Santa Maria di Licodia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e un ciclista. La dinamica precisa dell'incidente non è ancora chiara.Nel g...

Questa mattina, sulla SP 4/II a Santa Maria di Licodia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e un ciclista. La dinamica precisa dell'incidente non è ancora chiara.

Nel grave episodio, uno dei ciclisti è stato travolto ed è finito sulla strada, venendo poi colpito da una Citroen che transitava sulla stessa arteria.

Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Santa Maria di Licodia e un'ambulanza del 118, che ha prontamente soccorso il ciclista ferito.

Si è appreso che il ciclista ha riportato gravi ferite e contusioni a seguito dell'incidente. Il personale medico sul posto ha stabilizzato il malcapitato prima di trasferirlo d'urgenza al San Marco di Catania per ulteriori cure e trattamenti.

Le autorità competenti stanno indagando per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo grave incidente.