GRAVE INCIDENTE STRADALE IERI SULLA CATANIA PALERMO: SETTE FERITI, DUE SONO GRAVI

Stava tornando da Palermo, dove avevano partecipato a un incontro religioso, il gruppo dei sette salesiani, 4 dei quali minorenni appartenenti alla Don Bosco di Catania,

L'incidente è avvenuto quando il pulmino su cui viaggiavano ha forato una gomma sull'autostrada, causando la perdita di controllo da parte del conducente nelle vicinanze dello svincolo di Agira e Catenanuova, che si è ribaltato.

I primi soccorsi sono stati prestati dagli automobilisti che transitavano sulla Palermo-Catania e hanno prontamente chiamato i servizi di emergenza.

In breve tempo, numerosi centralini delle forze dell'ordine, inclusa la polizia stradale, il servizio di emergenza sanitaria 118 e i vigili del fuoco, hanno ricevuto decine di chiamate di richiesta di intervento.

Tre dei passeggeri del pulmino sono rimasti gravemente feriti, e due di loro sono stati trasferiti d'urgenza in elisoccorso presso un ospedale di Catania per ricevere le cure necessarie.

Gli altri quattro sono stati ricoverati in ospedali fra Enna e Catania.

Le autorità stanno indagando sulle cause precise dell'incidente e sulla dinamica degli eventi per determinare le responsabilità.