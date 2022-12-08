GRAVE INCIDENTE STRADALE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI PIANO TAVOLA, ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNAMENTOPer cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro tra due autovetture, una Smart ed Seat AtecaA rimanere gravemente ferita la donna alla guida del...

AGGIORNAMENTO

Per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro tra due autovetture, una Smart ed Seat Ateca

A rimanere gravemente ferita la donna alla guida della Smart, una 30enne di Catania, che è stata soccorsa dal personale sanitario di un'ambulanza del 118 e poi trasportata in codice rosso in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Illeso, invece, il 37enne alla guida della Seat.

Brutto incidente intorno alle ore 13 di oggi 08 Dicembre 2022, in via Valcorrente, nella zona industriale di Piano Tavola.

A scontrarsi secondo le primissime informazioni una Smart ed un'altra vettura.

Sul posto vvf, ambulanze del 118, Carabinieri ed elisoccorso.

Vista la condizione dei feriti è stata fatta richiesta dell’elisoccorso che è intervenuto ed è atterrato al centro della carreggiata.

Sul posto stanno operando pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli.

Al momento non si hanno notizie certe sulla gravità delle ferite riportate.

Il traffico al momento è bloccato in entrambi le direzioni e deviato su strade alternative.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO