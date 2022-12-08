GRAVE INCIDENTE STRADALE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI PIANO TAVOLA, GRAVEMENTE FERITA UNA 30ENNE

Il bilancio è di una donna, 30 enne , rimasta gravemente ferita nel violento scontro che si è verificato intorno alle ore 13 di oggi 08 Dicembre 2022, in via Valcorrente, nella zona industriale di Pia...

Il bilancio è di una donna, 30 enne , rimasta gravemente ferita nel violento scontro che si è verificato intorno alle ore 13 di oggi 08 Dicembre 2022, in via Valcorrente, nella zona industriale di Piano Tavola.

Nello scontro coinvolte due autovetture una Smart ed Seat Ateca

La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario di un'ambulanza del 118 e poi trasportata in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Vista la gravita delle ferite riportate è stata fatta richiesta dell’elisoccorso che è intervenuto ed è atterrato al centro della carreggiata, per poi trasferirla all'ospedale.

Sul posto intervenuti pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Illeso, invece, il 37enne alla guida della Seat.

Il traffico è rimasto bloccato in entrambi le direzioni e deviato su strade alternative.