GRAVE INCIDENTE STRADALE SULLA A18 CATANIA-MESSINA, 40ENNE CATANESE IN CODICE ROSSO

Grave incidente stradale lungo un tratto dell’A18 Catania-Messina, all’altezza dello svincolo di Acireale in direzione della città dello Stretto.

Due le auto coinvolte nel grave sinistro, un’Alfa ed una Peugeot, una delle quali, in seguito al violento impatto si è ribaltata. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale che hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza.

Diversi i feriti uno dei quali, in gravi condizioni, è stato soccorso dagli operatori sanitari dell’elisoccorso atterrato in zona. Si tratta di un 40enne di Catania preso in carico dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro, dove è entrato poco prima delle 13 in codice rosso per politrauma. Allo stato il paziente è vigile, sono comunque in corso gli accertamenti necessari alla diagnosi.

Sul luogo dell’incidente – dove peraltro si registrano lunghe file – sta operando la polizia stradale di Giardini Naxos.