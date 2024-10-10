INCIDENTE STRADALE SULLA A19 CATANIA-PALERMO: TRAFFICO BLOCCATO NEI PRESSI DI MOTTA SANT’ANASTASIA

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla A19, l’autostrada che collega Catania a Palermo, all'altezza dello svincolo di Motta Sant’Anastasia in direzione Palermo.Al momento, i dettagli s...

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla A19, l’autostrada che collega Catania a Palermo, all'altezza dello svincolo di Motta Sant’Anastasia in direzione Palermo.

Al momento, i dettagli sull'accaduto sono ancora scarsi, ma si sa che il sinistro in modo autonomo un mezzo pesante.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le autorità competenti stanno lavorando per ricostruirla.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi impegnati a prestare assistenza alle persone coinvolte.

In seguito all'incidente, l’autostrada A19 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, causando disagi per gli automobilisti.

Il traffico è deviato su viabilità locale con uscita obbligatoria a Motta Sant’Anastasia, si prosegue lungo la strada statale 192 per poi rientrare allo svincolo di Gerbini .

Si raccomanda di evitare la zona e di cercare percorsi alternativi fino a quando la situazione non sarà risolta.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.