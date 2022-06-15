95047

GRAVE INCIDENTE STRADALE SULLA SS 385 A LENTINI, ELISOCCORSO SUL POSTO

15 giugno 2022 09:22
FLASH

Grave incidente nella mattinata di oggi, 15 Giugno 2022, sulla Catania - Caltagirone, la ss385 in territorio di Lentini.

Al momento notizie frammentarie.

Vista la gravità delle ferite riportate dai coinvolti nel sinistro, da un paio di minuti è atterrato al centro della carreggiata l'elisoccorso.

Sul posto sono presenti due ambulanze ed i Carabinieri.

La strada al momento è bloccata.

