GRAVE INCIDENTE STRADALE SULLA SS 385 A LENTINI, ELISOCCORSO SUL POSTO
FLASHGrave incidente nella mattinata di oggi, 15 Giugno 2022, sulla Catania - Caltagirone, la ss385 in territorio di Lentini.Al momento notizie frammentarie.Vista la gravità delle ferite riportate dai...
A cura di Redazione
15 giugno 2022 09:22
FLASH
Grave incidente nella mattinata di oggi, 15 Giugno 2022, sulla Catania - Caltagirone, la ss385 in territorio di Lentini.
Al momento notizie frammentarie.
Vista la gravità delle ferite riportate dai coinvolti nel sinistro, da un paio di minuti è atterrato al centro della carreggiata l'elisoccorso.
Sul posto sono presenti due ambulanze ed i Carabinieri.
La strada al momento è bloccata.