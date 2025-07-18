Grave incidente sul lavoro a Sant’Alessio Siculo: operaio di Trecastagni colpito alla testa da un peso caduto da un montacarichi

Sant’Alessio Siculo (ME), 18 luglio 2025 – Grave incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile di Sant’Alessio Siculo. Poco prima delle 10:00, un operaio di 50 anni, originario di Trecastag...

Sant’Alessio Siculo (ME), 18 luglio 2025 – Grave incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile di Sant’Alessio Siculo. Poco prima delle 10:00, un operaio di 50 anni, originario di Trecastagni è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un edificio.

Secondo una prima ricostruzione, un peso si è improvvisamente staccato dal montacarichi collocato al terzo piano e ha colpito l’uomo alla testa mentre si trovava nel cortile al piano terra. L’impatto ha provocato una profonda ferita cranica, facendo perdere i sensi all’operaio, che è crollato al suolo privo di conoscenza.

I colleghi presenti hanno immediatamente dato l’allarme, contattando i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 proveniente dalla postazione di Santa Teresa di Riva. I sanitari, constatata la gravità del trauma cranico e lo stato confusionale del paziente, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Messina.

Tuttavia, a causa di problemi tecnici, l’elicottero non è riuscito a decollare. L’uomo è stato quindi trasportato via terra in ambulanza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo e il personale dello Spresal dell’Asp, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Le condizioni dell’operaio sono attualmente considerate gravi. Seguiranno aggiornamenti.