GRAVE INCIDENTE SULL' AUTOSTRADA PALERMO CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO

Grave incidente intorno alle ore 12.30 sull'autostrada a19 Palermo Catania nei pressi dello svincolo Mulinello in direzione Catania.Dalle prime informazioni in nostro possesso ad essere coinvolti più'...

Grave incidente intorno alle ore 12.30 sull'autostrada a19 Palermo Catania nei pressi dello svincolo Mulinello in direzione Catania.

Dalle prime informazioni in nostro possesso ad essere coinvolti più' veicoli.

A causa del violento impatto e vista la gravità di una persona coinvolta nel sinistro si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato al centro della carreggiata e trasportato il ferito all'ospedale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre delle persone dai veicoli e mettere in sicurezza i mezzi, ambulanze del 118 e la polizia stradale

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti e ne le generalità

Traffico fortemente rallentato in direzione Catania