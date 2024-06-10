GRAVE INCIDENTE SULLA A19 A MOTTA SANT'ANASTASIA: SOCCORSI SUL POSTO E INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina sull'autostrada A19 Catania-Palermo, in corrispondenza del km 182.2 nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Paler...

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina sull'autostrada A19 Catania-Palermo, in corrispondenza del km 182.2 nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Palermo.

Nel sinistro sono coinvolti un furgone e due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i soccorsi, con diverse ambulanze e i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area.

A causa della gravità delle ferite riportate da una persona, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nei pressi del luogo dell'incidente per un trasporto rapido in ospedale.

Si registrano feriti al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.

Attualmente, la carreggiata in direzione Palermo è chiusa al traffico per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso in totale sicurezza.

Il traffico è stato deviato sulle strade secondarie, causando inevitabili disagi alla circolazione.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal personale presente sul posto. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.