GRAVE INCIDENTE SULLA A19: CAMION PRECIPITA, CONDUCENTE IN GRAVI CONDIZIONI TRASFERITO IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO

Paternò (CT), 1 agosto 2025 – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:30, sull’autostrada A19 Catania–Palermo, nei pressi dello svincolo di Gerbini, in territori...

Paternò (CT), 1 agosto 2025 – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:30, sull’autostrada A19 Catania–Palermo, nei pressi dello svincolo di Gerbini, in territorio di Paternò, in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un autoarticolato avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il veicolo è precipitato oltre la carreggiata, finendo in un’area sottostante e provocando una situazione di estrema gravità.

Sul luogo del sinistro sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’autista dalle lamiere. Data la gravità delle condizioni, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato in prossimità del punto dell’incidente.

Il conducente ha riportato gravi ferite: dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti: il tratto autostradale risulta chiuso al km 170+400, in direzione Palermo.

Per chi è in viaggio, è consigliata l’uscita allo svincolo di Catenanuova, con rientro a Gerbini attraverso la Strada Statale 192.

Sul posto sono impegnati Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, personale ANAS e il team dell’elisoccorso. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono tuttora in corso.