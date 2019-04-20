95047

GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA/GELA - ELISOCCORSO SUL POSTO

Gravissimo incidente sulla ss417 la Catania- Gela nei pressi incrocio Ponte Gornalunga nel pomeriggio, in direzione Stazione San Martino- Valle del DittainoPer cause ancora al vaglio delle autorità pr...

A cura di Redazione Redazione
20 aprile 2019 17:40
GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA/GELA - ELISOCCORSO SUL POSTO -
News
Condividi

Gravissimo incidente sulla ss417 la Catania- Gela nei pressi incrocio Ponte Gornalunga nel pomeriggio, in direzione Stazione San Martino- Valle del Dittaino

Per cause ancora al vaglio delle autorità preposte, secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti due autoveicoli  il cui bilancio, al momento, è di almeno una persona ferita in modo serio, al punto da aver indotto l’intervento dell’elisoccorso.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047