GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA/GELA - ELISOCCORSO SUL POSTO
A cura di Redazione
20 aprile 2019 17:40
Gravissimo incidente sulla ss417 la Catania- Gela nei pressi incrocio Ponte Gornalunga nel pomeriggio, in direzione Stazione San Martino- Valle del Dittaino
Per cause ancora al vaglio delle autorità preposte, secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti due autoveicoli il cui bilancio, al momento, è di almeno una persona ferita in modo serio, al punto da aver indotto l’intervento dell’elisoccorso.
Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico