GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA MESSINA, ELISOCCORSO SUL POSTO ED AUTOSTRADA BLOCCATA

Incidente sull'autostrada A18 Messina-Catania: quattro feriti, intervento dell'elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sull'autostrada A18 Messina-Catania, tra lo svincolo di Taormina e l'area di servizio S. Teresa di Riva, in direzione Messina, all'altezza della galleria Sant'Antonio.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente la Polizia Stradale di Giardini Naxos e i soccorritori del 118. Data la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nei pressi del sinistro per garantire un rapido trasporto dei feriti agli ospedali della zona.

Il bilancio provvisorio dell'incidente conta quattro persone ferite, tutte di nazionalità francese, tra cui alcuni minori. Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno richiesto la chiusura temporanea dell'autostrada A18, con uscita obbligatoria a Giardini Naxos per chi viaggia verso Messina, al fine di permettere l'intervento dei soccorritori e la rimozione dei veicoli coinvolti.

La Polizia Stradale sta indagando per determinare le cause dell'incidente. Nel frattempo, si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle deviazioni e di seguire le indicazioni del personale presente sul posto.

La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.