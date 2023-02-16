GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA-MESSINA GRAVE 33ENNE.
Alle 12,15 di oggi, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Riposto è intervenuta per un incidente stradale verificatosi sulla A18, nel tratto da Giarre a Fiumefreddo, sulla carreggiata in direzione Messina.
Sono stati coinvolti due mezzi pesanti: un camion cisterna che trasportava olio esausto ed un camion che trasportava cassoni in plastica per frutta.
Il conducente del camion che trasportava cassoni, per cause in corso di accertamento, mentre procedeva sulla carreggiata in direzione di Catania, sembra abbia perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia opposta e scontrandosi con la cisterna che procedeva sull'altra carreggiata in direzione di Messina.
L'autista del camion, un uomo di 33 di Ramacca è stato soccorso e trasportato con urgenza in elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania.
I Vigili del Fuoco intervenuti stanno mettendo in sicurezza i mezzi ed il luogo dell'incidente.
Il tratto di autostrada da Giarre a Fiumefreddo risulta attualmente chiuso.