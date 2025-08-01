GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA-PALERMO: CAMION PRECIPITA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO GERBINI, ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNARMENTO Il conducente del mezzo pesante coinvolto avrebbe riportato gravi ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto dai soccorritori, l’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale C...

AGGIORNARMENTO

Il conducente del mezzo pesante coinvolto avrebbe riportato gravi ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto dai soccorritori, l’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti. Il tratto autostradale risulta chiuso al km 170+400 in direzione Palermo, a causa del grave incidente che ha coinvolto un autoarticolato. Uscita consigliata: svincolo di Catenanuova, con rientro allo svincolo di Gerbini attraverso la Strada Statale 192.

Sul posto sono presenti Polizia Stradale, Vigili del Fuocoe personale Anas.

Prestare massima attenzione e seguire le indicazioni del personale in loco.

Paternò (CT), 1 agosto 2025 – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:30, sull’autostrada A19 Catania-Palermo, nei pressi dello svincolo di Gerbini, in territorio di Paternò, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni disponibili, il conducente di un mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo, verosimilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il camion è precipitato oltre la carreggiata, facendo temere il peggio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per prestare soccorso ed estrarre l’autista dalle lamiere. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo del sinistro.

Al momento in cui scriviamo, il tratto autostradale risulta chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Ancora scarsi i dettagli sulle condizioni del conducente.

Seguiranno aggiornamenti.