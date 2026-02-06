Grave incidente sulla Catania–Palermo: mezzo pesante si ribalta, coinvolti un furgone e tre auto. Ci sono feriti

🔴 AGGIORNAMENTO – Secondo gli ultimi dati disponibili, nell’incidente sarebbero rimaste ferite CINQUE persone. Sul posto sono intervenute sei ambulanze e i soccorsi sono ancora in corsoGrave inciden...

Grave incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo–Catania, dove il traffico risulta completamente bloccato nei pressi dello svincolo di Bagheria, al chilometro 5,900. Un mezzo pesante si è ribaltato a seguito di un tamponamento che ha coinvolto anche un furgone e tre automobili, causando il blocco totale della carreggiata in direzione Catania.

Secondo le segnalazioni degli automobilisti, le code si estendono per diversi chilometri, con veicoli fermi da oltre dieci minuti. La situazione appare particolarmente critica e in continua evoluzione.

Sul posto sono intervenute sei ambulanze, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e le squadre Anas, impegnate sia nelle operazioni di soccorso sia nella gestione della viabilità. Al momento non è stata ancora chiarita l’esatta dinamica dell’incidente né il numero dei feriti coinvolti.

Anas ha annunciato che a breve verrà predisposta un’uscita obbligatoria allo svincolo di Villabate, per consentire il deflusso del traffico e agevolare le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi incidentati.

La circolazione risulta completamente bloccata o fortemente rallentata. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi.

Notizia in aggiornamento.