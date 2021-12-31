GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA SIRACUSA, AUTO GIU DAL VIADOTTO, ELISOCCORSO SUL POSTO

GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA SIRACUSA, AUTO GIU DAL VIADOTTO

AGGIORNAMENTO

Sono sei i veicoli che risultano coinvolti. Un’autovettura è precipitata dal viadotto Veneziano e il conducente è deceduto. Sarebbero almeno sei i feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi, 31 Dicembre 2021 sull’autostrada “Catania-Siracusa”.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero 6 le vetture coinvolte nell’incidente le cui cause sono ancora tutte al vaglio della Polizia Stradale.

Lo scontro tra le vetture è avvenuto in prossimità di Melilli e secondo quanto si apprende una vettura a causa del violento impatto una vettura è precipitata dal viadotto Veneziano.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Al momento non si conoscano la gravita delle ferite riportate dalle persone.

Il traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 20,100, all’altezza di Melilli (Siracusa). Sul posto, oltre all’elisoccorso, presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

