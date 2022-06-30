GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA-SIRACUSA: CAMION SI RIBALTA

Temporaneamente chiusa la carreggiata lungo la Autostrada Catania – Siracusa in direzione dello svincolo con la strada statale 114, a causa di un mezzo pesante ribaltato al km 21,400 all’altezza del c...

Temporaneamente chiusa la carreggiata lungo la Autostrada Catania – Siracusa in direzione dello svincolo con la strada statale 114, a causa di un mezzo pesante ribaltato al km 21,400 all’altezza del comune di Augusta (Siracusa).

Nel sinistro, si registra un ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

