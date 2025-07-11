GRAVE INCIDENTE SULLA CATANIA-SIRACUSA: MEZZO PESANTE SI INCASTRA NELLA GALLERIA SAN DEMETRIO, AUTISTA IN CODICE ROSSO

Lentini, 11 luglio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:50, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lentini è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto all’interno della...

Lentini, 11 luglio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:50, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lentini è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto all’interno della galleria San Demetrio, in direzione Catania, lungo l’autostrada.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, un mezzo pesante è andato a schiantarsi contro un’uscita di emergenza della galleria, rimanendo incastrato. L’impatto è stato particolarmente violento. Il conducente del mezzo è stato prontamente estratto dalla cabina dai Vigili del Fuoco, che lo hanno affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto.

L’uomo, in condizioni gravi, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Marco di Catania.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella rimozione del mezzo pesante.

Il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità. Si raccomanda agli automobilisti di seguire percorsi alternativi e prestare attenzione alla segnaletica.