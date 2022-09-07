GRAVE INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE DI BELPASSO, ALLERTATO ELISOCCORSO

FLASHGrave incidente oggi 07 settembre 2022 intorno alle ore 08 a Belpasso in via Papa Giovanni Paolo II.Per cause al momento non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un autovet...

Grave incidente oggi 07 settembre 2022 intorno alle ore 08 a Belpasso in via Papa Giovanni Paolo II.

Per cause al momento non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un autovettura ed un mezzo a due ruote.

Le ferite riportate dal centauro, parse in un primo momento molto gravi, ha fatto allertare l'intervento dell’elisoccorso che ha tentato in un primo momento di atterrare nei pressi del sinistro, riscontando difficoltà è invece atterrato nello spazio antistante del campo sportivo.

Il giovane, infine, è stata soccorso e trasportata all'ospedale per ulteriori accertamenti e cure del caso.

Il traffico nel tratto interessato ha subito notevoli rallentamenti.

Sul posto per tutti i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Belpasso.