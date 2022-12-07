GRAVE INCIDENTE SULLA CT-GELA IN TERRITORIO DI RAMACCA, UN MORTO

La strada statale 417 “Di Caltagirone” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale al km 43,300 in località Ramacca (Catania).Nel sinistro, che ha c...

La strada statale 417 “Di Caltagirone” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale al km 43,300 in località Ramacca (Catania).

Nel sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, si registra una persona deceduta.

Sul posto sono state istituite deviazioni in loco. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.

