GRAVE INCIDENTE SULLA PALERMO – CATANIA, GRAVI UN UOMO E UNA DONNA

Incidente stradale sull'autostrada A19 Palermo -Catania all'altezza dello svincolo di Villabate.

Due auto si sono scontrate e una ha cappottato.

Nella vettura c'era una persona disabile e una donna.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i due feriti molto gravi dall'abitacolo e affidarli ai sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale Civico entrambi in codice rosso.

Oltre ai pompieri e al personale del 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per stabilire le responsabilità.