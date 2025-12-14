Grave incidente sulla Palermo–Sciacca: scontro frontale tra due auto, una prende fuoco. Quattro feriti

Grave incidente stradale sulla statale Palermo–Sciacca, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. A seguito dell’impatto, uno dei due veicoli ha pr...

Grave incidente stradale sulla statale Palermo–Sciacca, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. A seguito dell’impatto, uno dei due veicoli ha preso fuoco, rendendo necessario il tempestivo intervento dei soccorsi.

Il bilancio è di quattro persone ferite. In particolare, uno dei conducenti avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe, mentre altre tre persone sono rimaste ferite con traumi di varia entità. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata.

A causa del sinistro si sono formate lunghe code, con pesanti rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni, creando disagi agli automobilisti in transito lungo l’arteria stradale.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo la rimozione dei veicoli coinvolti e il completamento delle operazioni di soccorso e sicurezza.