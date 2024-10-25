GRAVE INCIDENTE SULLA SP 14 TRA BELPASSO E PIANO TAVOLA: COINVOLTI MOTOCICLISTA E AUTOMOBILE

Un grave incidente si è verificato nella serata di oggi sulla SP 14, la strada provinciale che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso.Un violento scontro ha coinvolto un...

Un grave incidente si è verificato nella serata di oggi sulla SP 14, la strada provinciale che collega la frazione di Piano Tavola con il centro abitato di Belpasso.

Un violento scontro ha coinvolto un mezzo a due ruote e un'automobile, portando a serie conseguenze per i soggetti coinvolti.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato particolarmente violento: il motociclista, sbalzato dal veicolo, è caduto rovinosamente a terra, mentre l'auto ha terminato la sua corsa contro il muro che delimita la carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute prontamente le ambulanze per fornire soccorso ai malcapitati, i quali avrebbero riportato, stando alle prime informazioni, serie ferite.

Le condizioni delle persone coinvolte sono attualmente in fase di valutazione da parte del personale sanitario.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro, mentre il traffico nella zona risulta rallentato, con disagi per gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada.