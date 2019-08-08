95047

GRAVE INCIDENTE SULLA SP102I

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 5.30 sulla Strada Provinciale 102/I, che collega Paternò a Sferro.Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro, che ha coinvolto un furgo...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2019 06:56
News
Grave incidente questa mattina intorno alle ore 5.30 sulla Strada Provinciale 102/I, che collega Paternò a Sferro.

Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro, che ha coinvolto un furgone, un alfa 147 ed un trattore.

Comunque, non è chiara ancora la dinamica del sinistro, su questo stanno lavorando i carabinieri della stazione di Paternò.

Sul posto i Vigilo del fuoco per estrarre il conducente del furgone e mettere in sicurezza i veicoli, e un ambulanza per soccorrere il conducente del furgone.

Non si conosce ancora la gravita dei feriti

