GRAVE INCIDENTE SULLA SP102I
Grave incidente questa mattina intorno alle ore 5.30 sulla Strada Provinciale 102/I, che collega Paternò a Sferro.Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro, che ha coinvolto un furgo...
Grave incidente questa mattina intorno alle ore 5.30 sulla Strada Provinciale 102/I, che collega Paternò a Sferro.
Per cause in via d'accertamento si è verificato uno scontro, che ha coinvolto un furgone, un alfa 147 ed un trattore.
Comunque, non è chiara ancora la dinamica del sinistro, su questo stanno lavorando i carabinieri della stazione di Paternò.
Sul posto i Vigilo del fuoco per estrarre il conducente del furgone e mettere in sicurezza i veicoli, e un ambulanza per soccorrere il conducente del furgone.
Non si conosce ancora la gravita dei feriti