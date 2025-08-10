Grave incidente sulla SP3iii nei pressi di Etnapolis: due feriti

Nel pomeriggio di oggi, 10 agosto 2025, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale SP3iii, non lontano dal centro commerciale Etnapolis.Secondo una prima ricostruzione, ancor...

Nel pomeriggio di oggi, 10 agosto 2025, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale SP3iii, non lontano dal centro commerciale Etnapolis.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia municipale, il conducente di una Ford Fiesta avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a sbattere violentemente contro un muro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e le pattuglie della municipale per i rilievi.

Il bilancio provvisorio, secondo le informazioni raccolte, è di due persone ferite, delle quali al momento non si conosce la gravità delle lesioni riportate.

Il tratto di strada interessato è attualmente soggetto a rallentamenti e disagi al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.