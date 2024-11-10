GRAVE INCIDENTE SULLA SP3III VICINO ETNAPOLIS: DUE FERITI
Belpasso, 10 novembre 2024 – Nel pomeriggio di oggi, un grave incidentesi si è verificato sulla strada provinciale SP3iii, nelle vicinanze del centro commerciale “Etnapolis”, si è verificato uno scontro frontale tra due Fiat 500
Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’impatto sia avvenuto in prossimità di una curva, causando un impatto talmente violento da far esplodere gli airbag di entrambi i veicoli.
Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze per prestare le prime cure alle persone coinvolte nell’incidente.
Secondo un bilancio provvisorio, due persone sono rimaste ferite in modo serio. Entrambe sono state stabilizzate sul luogo dell'incidente, per poi essere trasportate presso strutture ospedaliere.
Una delle persone coinvolte è stata trasferita in condizioni serie al Policlinico di Catania, dove riceverà ulteriori accertamenti e cure.