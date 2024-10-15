GRAVE INCIDENTE SULLA SP57 PATERNÒ-RAGALNA : 44ENNE TRASPORTATO IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO

Grave incidente sulla Strada Provinciale 57, meglio conosciuta come "strada vecchia", che collega Paternò a Ragalna.Nello scontro tra una Honda X-ADV 750 e un’Audi Q5, avvenuto intorno alle ore 15 di...

Nello scontro tra una Honda X-ADV 750 e un’Audi Q5, avvenuto intorno alle ore 15 di oggi 15 Ottobre 2024. , è rimasto gravemente ferito un motociclista di 44 anni, residente a Catania.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, a seguito dell’impatto con l’auto, è caduto violentemente sull’asfalto, riportando diverse ferite.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con due ambulanze che hanno prestato le prime cure al ferito. Tuttavia, considerata la gravità delle lesioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato allo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò per trasferire il motociclista all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Attualmente, la prognosi resta riservata e sono in corso gli accertamenti medici necessari per valutare le condizioni dell’uomo. Sul posto sono intervenute anche le autorità per condurre i rilievi e chiarire l’esatta dinamica dell'incidente.